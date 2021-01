Slavkov 2020, jen trošku jinak, ne jen po napoleonsky.

Letos prohrál s koronavirem i Napoleon, a tak víkend s jeho vojáky, dvořany a příznivci se nekonal. Využiji výluku k průběžnému shrnutí od roku 2007, co Slavkov pravidelně navštěvuji a není to jen o vojácích. Slavkov je zajímavý z

více pohledů. Třeba v zámeckém parku koncertovala skupina Deep Purple.

VŠECHNY FOTKY JSOU MOJE A KLIKACÍ

Panství a zámek patřily Kounicům. Nejvýznamnějším představitelem rodu byl Václav Antonín kníže z Kounic Jako velice vzdělaný, sečtělý a zcestovalý muž, absolvent dvou univerzit, to dotáhnul až na kancléře hned čtyř habsburských panovníků, včetně Marie Terezie. Vrata jsou otevřená, tak pojďme dál, nejdřív obejít zámek.

a ještě otočka do parku

a z léta zase šup do zimy.

Nakonec ještě nádvoří. Po vydláždění se na něj dlouho nesmělo ani pohlédnout, natož stoupnout. Za vysazeným obloukem

se nachází Historický sál. Zde bylo podepsáno příměří po Bitvě tří císařů. Napoleon text pouze nadiktoval a za Francouze ji podepsal maršál Berthier a za Rakousko kníže Liechtenstein. Stalo se tak dne 6.12.1805.

Sál nadále slouží pro velké slávy, třeba na empírové plesy. Nejdřív úklona ruskému carovi a rakouskému císaři, což ale pouze fikce, protože se ve Slavkově nikdy nesetkali a

a může se začít trsat

Při této příležitosti samozřejmě honorace vyvětrala nové šaty, uniformy a partnery.

Ještě zámek v rychlosti prosvištíme.

Občas se traduje, že v této posteli spal Napoleon. Není to pravda, je to běžné, historicky nezajímavé lůžko.

Nakonec jsem v Historickém sále našel Napoleona i s celou famílií

Pojďme mezi prosté vojáky. Ti tvořili trošku jiný špalír.

Francouri přijeli disciplinovaně, ale

někteří místo front machrovali před objektivem a

jiní se nechali vyfotit jen tak s úsměvem.

Na každého se nakonec dostalo a

pokud měl někdo náhodou smůlu, šel si nakoupit sám.

Suvorov říkal, těžko na cvičišti lehko na bojišti, a tak nejdříve proběhla pořadová příprava. V tomto případě Rusů,

ale také Rakušanů a

Frantíků, ty byli teprve na cestě a

chvíli jim to trvalo ne došli.

Ti se žlutým rámováním jsou námořní pěchota.

No a pak to začalo. Odstartovalo to někdy rakouské,

a někdy francouzské dělostřelectvo. V tomto případě dělostřelci císařovy gardy. Když o to šlo, dovedli vystřelit i 3x za minutu, běžná výkonnost byla 2x.

Na bojišti to pak funguje takto. Nejdříve průzkumné jednotky obsadí strategické pozorovatelny. V tomto případě Bugští kozáci bez rozdílu věku a pohlaví,

Vojáci se seřadí do bojové sestavy a

pak začne mazec, když vystřelí Rakušané,

Francouzi jim okamžitě odpoví.

No prostě takový zmatek, kdy se nakonec všichni navzájem poškádlí bajonety. Šrámy jsou šrámy, ale nevím o případu, kdy by došlo k vážnějšímu zranění,

aby měl doktor se svým pomocníkem hodně práce.

no a ti co přežili to na závěr všechno rozebrali u piva. To ani jinak nejde.

Slavkov však nejsou jen koncerty, zámek a napoleonská sláva, tak odskočím k slávě další. Sjíždějí se sem nejen vojáci za všech koutů Evropy, ale také vyznavači veteránů na vyhlášený sraz a burzu.

Škoda 1101 se mi vždy líbila.

Světový unikát Velorex jsem vlastnil.

přijely i celé rodiny

a zájezdy

a když se všichni vyvlbli, tak alou do postele, ať už byla kdekoliv.

No prostě kdykoliv přijedu do Slavkova, vždy si nějaký zážitek odvezu.

